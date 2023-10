Papu Gomez s'embrouille avec Mourinho, le clash improbable

Au coeur de l’actualité pour avoir été contrôlé positif à une substance interdite juste avant sa victoire à la Coupe du Monde 2022 avec l’Argentine, Papu Gomez s’est pris un méchant tacle de la part de José Mourinho.

Papu Gomez est en train de connaître une fin de carrière très difficile. Quelques mois après avoir vécu l’apogée de sa carrière en remportant la Coupe du Monde avec l’Argentine de Leo Messi face à la France au terme d’une finale historique, Papu Gomez file un mauvais coton. Il faut dire que le joueur de 35 ans vient d’être suspendu deux ans par les instances internationales pour avoir été contrôlé positif à la Terbutaline en novembre 2022. Ce dimanche, Papu Gomez s’est d’ailleurs expliqué dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux en prétextant avoir bu une cuillère de sirop pour la toux de son enfant par inadvertance sans savoir qu’il y avait une substance interdite à l'intérieur. Une défense qui peut s’entendre, mais qui fait marrer José Mourinho.

🇦🇷 Papu Gómez last week: “Mourinho? I only have one memory of him and that is winning the Europa League with Sevilla against him”.



🇵🇹 José Mourinho today: “I’ve a cough, but I won't take any syrup or any pills. Or else I might have trouble passing the anti-doping tests…”. pic.twitter.com/zEjHPW3wwn