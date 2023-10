Dopage ‍: Papu Gomez se défend de tout dopage, ça va faire tousser

Dans : Mondial 2022.

Par Alexis Rose

Champion du monde face à la France avec l’Argentine en fin d’année dernière, Papu Gomez a réagi à son contrôle positif qui lui vaut une suspension de deux ans.

Après Paul Pogba, un autre footballeur professionnel est tombé pour dopage au cours des derniers jours, il s’agit de Papu Gomez. Testé positif à une substance interdite en novembre 2022, quand il était encore joueur du FC Séville, l’international argentin a écopé d’une suspension de deux ans par les instances internationales. Une sanction que le joueur de 35 ans a vraiment du mal à digérer, puisque selon lui, c’est en prenant un sirop utilisé par son fils qu’il a ingurgité de la Terbutaline de manière involontaire. C’est en tout cas avec cette défense que le champion du monde a pris la parole ce dimanche.

« Je n'ai jamais eu et je n'aurai jamais l'intention de recourir à une pratique interdite »

« Je confirme avoir reçu un message de la commission antidopage espagnole indiquant que ma licence est suspendue pour une période de deux ans. Non seulement j'ai toujours respecté rigoureusement toutes les règles, mais je me suis également prononcé en tant que fervent défenseur du sport propre et du comportement sportif, condamnant catégoriquement toute forme de dopage. Je n’ai jamais eu recours, et je n’ai pas l’intention de le faire, à une pratique interdite. L'infraction présumée provient de la présence de Terbutaline dans mon organisme, que j'ai ingérée accidentellement avec une cuillerée de sirop contre la toux pour mon fils. Il est important de préciser que la Terbutaline est autorisée pour les sportifs professionnels et n’améliore en aucun cas les performances dans le football. Sans entrer dans la situation, j'ai demandé à mes avocats d'examiner la suggestion selon laquelle le cas disciplinaire n'aurait pas été traité selon les normes. Je souhaite enfin remercier tous ceux qui m'ont témoigné de l'affection et du soutien durant ces moments difficiles de ma vie professionnelle », a expliqué Papu Gomez dans un communiqué publié sur Instagram. Contrôlé positif juste avant la Coupe du Monde, qu’il a remporté avec l'Argentine de Lionel Messi en battant la France en finale, le joueur de Monza plaide donc non-coupable, mais pas sûr que cela suffise pour avoir gain de cause…