Officiel : Neymar privé de JO par le PSG

Le Paris SG s’est montré ferme, Neymar ne disputera pas les Jeux Olympiques de Tokyo.

Le Brésilien n’a pas été retenu dans la liste d’André Jardine, qui a annoncé les joueurs retenus pour le rendez-vous au Japon de la fin du mois de juillet. Deux joueurs de Ligue 1 ont été retenus, le futur Marseillais Gerson et le Lyonnais Bruno Guimaraes. Le Brésil avait le droit à trois joueurs de plus de 23 ans, et la sélection s’est arrêtée sur le vétéran Daniel Alves, qui oeuvre encore à 38 ans pour Sao Paulo, sur le défenseur du FC Séville Diego Carlos, et le gardien Santos, de l’Athlético. Le Brésil affrontera l’Allemagne, la Cote d’Ivoire et l’Arabie Saoudite dans sa phase de poule, pour défendre le titre acquis en 2016 à Rio de Janeiro. A l’époque, Neymar avait été retenu et victorieux avec la jeune Seleçao.

Ce ne sera pas le cas pour le numéro 10 du PSG, qui dispute déjà la Copa America en ce moment, mais devra se contenter de cette épreuve. Il avait pourtant promis à Kylian Mbappé qu’ils se croiseraient cet été au Japon. Ce ne sera pas le cas, et cela risque d’être la même chose pour le Français. On voit en effet mal le Paris SG autoriser d’un coup son autre attaquant vedette à disputer les JO, et ce peu importe la situation en ce qui concerne son éventuelle prolongation de contrat. Déjà sollicité par l’Euro, Kylian Mbappé sait donc ce qui l’attend, malgré son désir affiché de rejoindre les Bleuets, et peut-être d’être celui qui redonnera une médaille d’or à la France dans le tournoi de football, pour une première depuis les Jeux Olympiques de Los Angeles de 1984, où la bande à Daniel Xuereb, José Touré, William Ayache et Guy Lacombe avait triomphé du Brésil de Dunga.