Mort de Pelé, l’exigence de la FIFA au monde entier

Il y a quelques jours, Pelé décédait des suites d'un cancer. De quoi laisser un grand vide dans le coeur des amoureux du football.

Pelé laissera assurément un grand vide dans le coeur des fans de football. Le Brésilien s'est éteint le 29 décembre dernier à l'âge de 82 ans. Depuis, les hommages se multiplient à travers le monde et notamment au Brésil. Il faut dire que Pelé est un précurseur, auteur des plus grands gestes techniques au monde et vainqueur de trois Coupe du monde dans sa carrière. L'ancien footballeur aura aussi joué un très grand rôle pour le développement et l'image du Brésil. Sa disparition marque les esprits et Gianni Infantino veut en profiter pour rendre un hommage tout particulier au Roi. Présent au Brésil pour les cérémonies en hommage à Pelé ce lundi, le président de la FIFA a avoué qu'il voulait que chaque pays du monde ait un stade en l'honneur du Pelé.

Pelé, Gianni Infantino a une idée originale

Dans des propos rapportés par la presse brésilienne, Infantino, qui ne manque jamais d'idées, a indiqué : « Nous allons demander à tous les pays du monde de renommer un de leurs stades de foot avec le nom de Pelé ». Pas certain que cette idée soit bien reçue partout, des pays n'ayant que très peu vu jouer sur leur sol le génie Pelé. En Argentine par exemple, la rivalité avec Diego Maradona pourrait aussi empêcher certains d'inscrire le nom de Pelé lors de l'inauguration ou le nouveau naming d'un stade. A noter que dans un pays comme la France, Pelé n'y aura pas joué de très nombreuses rencontres. Mais l'une d'elle a marqué les esprits. C'était en 1963 à Colombes. Cette année-là, la Seleçao s'était imposée contre les Bleus sur le score de 3 buts à 2. Avant de savoir si la FIFA aura gain de cause dans sa volonté que chaque pays du monde ait son stade Pelé, l'ancien de Santos va recevoir les célébrations et hommages qu'il mérite cette semaine. Un moment marquant et émouvant pour bon nombre de fans de football.