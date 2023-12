Officiel ‍: Le PSG au sommet du monde en 2025

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG découvrira bientôt une nouvelle compétition avec la Coupe du monde des clubs, qui aura lieu aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025. Du beau monde sera au rendez-vous.

La FIFA veut changer pas mal de choses dans le monde du football depuis un certain temps maintenant. Le désir était notamment de créer une nouvelle Coupe du monde des clubs entre les meilleures équipes de la planète. L'objectif, offrir plus de spectacle mais aussi et bien évidemment faire plus d'argent. Comme pressenti, la FIFA a confirmé le début de la nouvelle formule de la compétition ce dimanche. Elle aura lieu aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025. Et le PSG sera bien de la partie. Le club de la capitale, très bien classé au classement FIFA, pourra se frotter avec du très lourd. Les autres clubs concernés pour le moment sont Manchester City, le Real Madrid, Chelsea, le Bayern Munich, l'Inter, Benfica et Porto. A noter que 4 autres clubs seront prochainement annoncés.

Le PSG dans la cour des grands

👀 The FIFA Council has confirmed key details for the new FIFA Club World Cup, starting in the United States in 2025.



Here's everything you need to know... — FIFA (@FIFAcom) December 17, 2023

En tout, cette nouvelle Coupe du monde des clubs comptera 32 équipes. Il y aura 12 clubs d’Europe, 6 clubs d’Amérique du Sud, 5 clubs d’Amérique du Nord-centrale, 4 clubs d’Asie, 4 clubs d’Afrique et 1 club d’Océanie. La compétition s'étalera sur presque un mois et sera sous le format d'une Coupe du monde classique des nations, sauf qu'il n'y aura pas de match pour la troisième place. Beaucoup de travail attendra encore les clubs mais surtout les joueurs, toujours plus sollicités, surtout après une saison déjà remplie. La FIFA espère vivre un succès avec son nouveau tournoi. Reste à savoir si les fans suivront, eux qui devront remplir les stades aux Etats-Unis. Une sorte de répétition générale avant la Coupe du monde 2026, qui aura lieu sur le continent américain, avec aussi le Canada et le Mexique. A noter que ce nouveau Mondial des clubs aura lieu tous les quatre ans.