Privée du Mondial, l’Italie s’adresse à la FIFA

Par Eric Bethsy

Battue par la Macédoine du Nord (0-1) en barrages, l’Italie ne disputera pas la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une absence inexplicable pour l’Italien Jorginho, qui appelle la FIFA à revoir son règlement en faveur du vainqueur de l’Euro.

L’Italie ne s’en remet pas. Pour la première fois de son histoire, la Squadra Azzurra va manquer deux Coupes du monde consécutives. Les hommes de Roberto Mancini n’étaient pas parvenus à dominer leur groupe de qualifications. Puis s’étaient heurtés à la Macédoine du Nord en barrages. Un épisode difficile à encaisser pour Jorginho qui avait raté deux penalties pendant les éliminatoires. Deux opportunités qui auraient pu permettre à sa sélection de valider son billet pour le Qatar.

Jorginho se lâche

Du coup, le milieu de Chelsea a encore du mal à digérer. Selon lui, l’Italie devrait être automatiquement qualifiée après son sacre à l’Euro. « C'est ridicule de gagner l'Euro et de ne pas aller directement en Coupe du monde, a critiqué l’Italien sur le site de Globo Esporte. Pour l'amour de Dieu, appelez la FIFA et l'UEFA pour avoir une explication. Peut-être parce que nous n’avons pas pu nous qualifier, je suis encore plus indigné, mais bon, tu gagnes, tu te tues sur le terrain et tu dois refaire des éliminatoires. »

« On gagne l'Euro pour quoi alors ? Juste pour gagner l'Euro ? On gagne la Ligue Europa pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Vous gagnez la Ligue des Champions et vous jouez le championnat du monde des clubs, a rappelé Jorginho. Le Mondial c'est le top, il n'y a pas plus haut. Si vous gagnez la Coupe du monde, vous devez être qualifiés pour la suivante. Vous gagnez l'Euro, la Copa America ou la Coupe d'Asie des nations et vous n'allez pas directement au Mondial ? C'est une blague. » Et la frustration ne fera que grandir à l’approche du tournoi en novembre prochain.