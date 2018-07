Officiel : L'Argentine vire Jorge Sampaoli après le Mondial

Dans : Foot Mondial, Mondial 2018.

Éliminée dès les huitièmes de finale du Mondial 2018 contre l'équipe de France, donc face au futur champion du Monde, l'Argentine n'a plus de sélectionneur. En effet, ce dimanche soir, alors que tous les yeux sont rivés vers les Bleus, l'AFA a annoncé la mise à l'écart de Jorge Sampaoli et de son staff. L'Albiceleste de Leo Messi repartira donc sur de nouvelles bases lors de la saison prochaine, en vue de la Copa América 2019 et de la Coupe du Monde 2022.