Neymar menacé au Brésil, la relève pousse fort

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

D’un doublé lors du match amical disputé jeudi contre la Corée du Sud, Neymar a un peu plus marqué l’histoire de la sélection du Brésil.

Le meneur de jeu a atteint la barre des 73 buts inscrits avec la Seleção, ce qui ne le laisse qu’à quatre longueurs de la légende Pelé. Le joueur du PSG va finir par dépasser le triple champion du monde (1958, 1962 et 1970), surtout qu’il est le tireur de penalty désigné de sa sélection. C’est de cette façon qu’il a marqué à deux reprises ce jeudi à Séoul. Un match qu’il a disputé au petit trot, notamment en raison d’une douleur au pied qui l’avait rendu incertain jusqu’au dernier moment. S’il réussit toujours à peser sur le jeu de son équipe grâce à notamment quelques passes lumineuses, Neymar n’est plus tout seul au Brésil. Le meneur de jeu du PSG, qui s’est fixé comme dernier grand objectif en carrière de remporter la Coupe du monde, va en effet devoir revenir à son meilleur niveau s’il veut peser sur l’évènement au Qatar en fin de saison.

Du beau monde pour concurrencer Neymar

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Car à ses côtés, des joueurs marquent des points, et deviennent des éléments phares d’un Brésil qui entend de nouveau faire peur. Tite lui fait une confiance aveugle, surtout que Neymar parvient toujours à inscrire un but ou faire une passe décisive à chaque sollicitation. Mais des joueurs comme Firmino, Gabriel Jesus, Vinicius et Richarlison en attaque, et comme Paqueta et Coutinho en meneur de jeu, font peser une inhabituelle menace sur Neymar. En effet, avec le PSG, le « Ney » joue de moins en moins et marque de moins en moins chaque saison. S’il espère arriver en grande forme en fin d’année pour le rendez-vous au Qatar, l’ancien barcelonais doit se rendre compte qu’il n’a plus les capacités pour porter le Brésil à lui tout seul. Tite mise sur l’explosion de joueurs comme Vinicius et le retour en forme de Coutinho pour montrer que la Seleção ne peut pas se résumer à un seul homme. Cela avait été le cas en 2014 et 2018, avec les échecs que l’on connait.

E o dia começou com vitória da #SeleçãoBrasileira! 💪⚽🇧🇷



Fotos: Lucas Figueiredo/ CBF pic.twitter.com/RR58fVEdeK — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 2, 2022

Résultat, au Brésil, on se félicite de voir que la sélection a enfin plus d’une corde à son arc, même s’il parait encore impensable de voir Neymar ne pas démarrer comme titulaire à un match de son pays. Cela demeure impensable, mais moins qu'il y a quelques années, quand Tite mettait l'ancien prodige de Santos sur le terrain, peu importe son état physique. En tout cas, cela ne provoquera pas de relation de jalousie pour le numéro 10 du PSG, qui a déjà confié à la presse brésilienne que les progrès de Vinicius lui permettent de faire partie des meilleurs attaquants du monde, et que toute aide sera bonne à prendre pour aller chercher un nouveau titre mondial pour le Brésil.