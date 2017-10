Mondial 2030 : Une candidature commune entre l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay

Dans : Foot Mondial.

Réunis ce mercredi à Buenos Aires, les présidents d'Argentine, d'Uruguay et du Paraguay ont officialisé leur candidature commune à l'organisation du Mondial 2030. Une candidature très sérieuse dans la mesure où la FIFA voudra probablement célébrer comme il se doit le centenaire de la première Coupe du monde, organisée en 1930 en Uruguay, le pays hôte ayant remporté alors l'épreuve en battant en finale l'Argentine.

Il y a quelques mois, la Corée du Sud avait annoncé qu'elle envisageait également une candidature conjointe avec la Chine, le Japon et la Corée du Nord pour le Mondial 2030. Compte tenu de l'actualité récente, il n'est plus certain que la Corée du Nord soit un candidat idéal pour aider à décrocher la timbale.