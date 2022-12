Foot : Messi le GOAT, le Real Madrid lui retire son titre

Dans : Foot Mondial.

Par Alexis Rose

Désormais vainqueur de tous les plus grands trophées sur la planète football, Lionel Messi est de plus en plus fréquemment considéré comme le meilleur joueur de l’histoire du ballon rond. Enfin pas pour tout le monde…

Certains diront que Lionel Messi a fini le game en remportant la Coupe du Monde 2022 le 18 décembre dernier au Qatar à l’issue d’une finale complètement folle contre l’équipe de France. En même temps, La Pulga a tout gagné que ce soit en sélection avec l’Argentine, avec les JO 2008, la Copa América 2021 et maintenant le Mondial. Ou en clubs, où il a notamment remporté la Ligue des Champions à quatre reprises avec le Barça. Seul joueur à avoir remporté sept fois le Ballon d’Or, l’attaquant du PSG peut clairement être considéré comme le nouveau roi de l’histoire du football, même si Pelé, décédé jeudi, ou Maradona peuvent lui contester ce statut de GOAT. C’est en tout cas l’avis de Carlo Ancelotti.

« Vous ne m'entendrez pas dire que Messi est le meilleur de l'histoire »

Ancelotti sur Messi 💬 :



"Est-il le meilleur de l’histoire ? Honnêtement, je ne sais pas. À chaque époque, il y a eu des joueurs très forts. Vous ne me verrez jamais dire qu’il est le meilleur de tous les temps." 🥶



(CP) pic.twitter.com/3BMd1dgbEj — Footballogue (@Footballogue) December 29, 2022

« Difficile de dire si Messi est le meilleur joueur de l'histoire. Ce ne serait pas juste de dire cela puisque chaque époque a eu de grands joueurs. Vous ne m'entendrez pas dire que Messi est le meilleur de l'histoire. J'ai apprécié tant de bons joueurs... Et j'entraîne tous les jours un Ballon d'Or, à savoir Karim Benzema. Et j'ai vu jouer Cruyff, Maradona… », a lancé l’actuel entraîneur du Real Madrid dans la presse espagnole. Une déclaration plutôt logique, sachant qu’Ancelotti est plus de l’ancienne génération, mais aussi parce qu’il ne va pas mettre une légende du Barça sur un piédestal. Ce qui serait particulièrement mal vu à Madrid, surtout que Cristiano Ronaldo, l’ancienne star du Real, peut aussi contester le statut de meilleur footballeur de l’histoire à Messi.