Messi viré des JO de Paris 2024, réponse dimanche ‍!

Lionel Messi aux Jeux Olympiques de Paris ? La demande est faite mais encore faut-il que l'Argentine se qualifie !

L’Argentine est-elle allée trop vite en besogne ? Le mois dernier, la candidature de Lionel Messi et Angel Di Maria pour aider l’équipe olympique à aller chercher une médaille aux Jeux Olympiques de Paris 2024 a été évoquée dans la presse locale, expliquant même que le sélectionneur des Espoirs, Javier Mascherano, avait donné son accord. Ce serait un nouveau grand défi pour La Pulga, insatiable avec son pays depuis la victoire en Coupe du monde au Qatar en 2022. Mais encore faut-il que la sélection se qualifie.

🇵🇾 💫 Wolves youngster Enzo Gonzalez scores a late goal for Paraguay to go 3-2 up against Argentina in the CONMEBOL Pre-Olympic tournament!#WWFC | #Wolves pic.twitter.com/EobIvJaAPg