Messi pousse les murs, le stade de Miami s'agrandit

Avec l'arrivée de Lionel Messi à l'Inter Miami, le club de David Beckham est désormais entré dans une nouvelle dimension. Afin de préparer au mieux la nouvelle maison de la Pulga, le club américain se prépare comme il peut, un peu dépassé par les évènements.

Joueur de l'Inter Miami pour au moins les deux prochaines saisons, Leo Messi va découvrir un championnat inédit pour lui, la MLS. Dans un pays où le football est loin d'être le sport national, l'Argentin va tout de même faire exploser les chiffres du club mais également l'affluence lors des matchs, que ce soit à domicile ou même à l'extérieur. Messi va probablement disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs le 21 juillet contre l’équipe mexicaine de Cruz Azul lors du match d’ouverture de la Coupe des ligues. À cette occasion, des images ont révélé que l'Inter Miami est en train d'agrandir la capacité de son stade pour accueillir plus de fans pendant les rencontres à domicile.

