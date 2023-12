Messi ou Verstappen, l'improbable duel

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Leo Messi a récemment remporté le huitième Ballon d'Or de sa carrière. Son ancien entraineur au Barça, Ronald Koeman, reste un grand fan de l'Argentin.

Si l'aventure de Ronald Koeman au Barça a tourné court, le Néerlandais a pu apprécier le fait d'entraîner des grandes stars. Parmi elles : Leo Messi. L'Argentin, aujourd'hui à l'Inter Miami et en fin de carrière, vient de remporter son huitième Ballon d'Or. Il est donc un exemple naturel pour beaucoup de gens à travers le monde. Ronald Koeman en fait partie et voit de nombreuses similitudes entre lui et... le champion de F1, Max Verstappen.

Messi, la comparaison inattendue de Koeman

Lors de quelques mots échangés avec le média Formula1.NL, l'actuel sélectionneur des Pays-Bas a en effet indiqué sur le sujet : « Je vois des similitudes avec Lionel Messi. La volonté de gagner à tout prix. Être capable d'être dur, d'être au top quand quelque chose n'est pas réglé. On le voit chez Max, dans son comportement, dans son look, dans le venin de ses yeux. Il décide. Par exemple, s'il change de pneus, il ne demande pas, il l'informe. Il en assume la responsabilité. Messi, avec qui j'ai vécu au Barça pendant un an et demi, a aussi ça. Et, une autre similitude, ce sont de purs passionnés ». Voilà de quoi faire plaisir aux deux concernés. Notamment au pilote néerlandais, âgé de 26 ans et qui a encore de longues années devant lui pour forger un peu plus sa légende en Formule 1. Pour le moment, Verstappen a remporté trois championnats du monde. Michael Schumacher et Lewis Hamilton détiennent le record avec 7 titres dans la compétition.