PSG ‍: Messi fait une confidence inattendue sur Paris

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Leo Messi a reçu le 8ème Ballon d'Or de sa carrière ce lundi soir. Après avoir reçu son trophée, il ne s'est pas trop attardé sur ses remerciements et a même oublié de mentionner le PSG...

Avec le Ballon d'Or remporté par Leo Messi et la troisième place de Kylian Mbappé, le PSG peut se targuer d'avoir réussi à placer deux de ses joueurs sur le podium. Malgré tout, ce classement est avant tout dû aux performances des deux joueurs lors de la dernière Coupe du monde 2022 au Qatar. Car avec le PSG, tout ne s'est pas passé comme prévu. Surtout pour Leo Messi, parfois chahuté par le public du Parc des Princes. Globalement, l'aventure de l'Argentin au PSG aura été très décevante. Et le champion du monde le sait bien. Ce lundi soir lors de la cérémonie du Ballon d'Or, il s'est bien gardé d'avoir des mots de remerciements pour le club de la capitale. C'est en revanche lors de la conférence de presse qui a suivi qu'il a abordé le sujet.

Leo Messi, Paris dans un coin de son coeur

Face aux médias, Leo Messi a tenu à tempérer ce qui se disait sur lui et le PSG. Selon ses mots, il retiendra même de bonnes choses de son expérience à Paris. « Mon passage à Paris ne s'est pas passé comme je l'espérais pour différentes raisons. J'ai vécu deux ans à Paris et j'y ai de très bons amis. J'ai beaucoup profité de la ville. Mes fils ont vraiment apprécié et ça leur a beaucoup coûté de quitter Paris. Ils ne voulaient pas partir et quitter leurs amis à l'école. C'est une ville incroyable dans laquelle j'ai eu la chance de vivre un peu. D'un point de vue sportif, ça ne s'est pas passé comme je l'espérais. Mais je garde en tête toutes les bonnes choses que j'ai vécues. Et il y en a aussi beaucoup », a notamment indiqué Leo Messi, qui devrait calmer un peu les choses avec les fans du PSG.