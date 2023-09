Messi choque les USA avec cette pizza

De retour après le rassemblement de l’Argentine, Lionel Messi pourrait être préservé ce samedi, lors du déplacement à Atlanta. L’attaquant de l’Inter Miami n’a pas quitté la Floride selon sa dernière publication qui lui vaut des critiques totalement inattendues.

Comment beaucoup d’entraîneurs après la trêve internationale, Gerardo Martino doit composer avec l’état physique de ses joueurs partis en sélection. Le coach de l’Inter Miami sera notamment attentif à la santé de Lionel Messi. Lors du déplacement à Atlanta ce samedi en Major League Soccer, le technicien n’exclut pas l’idée de laisser son attaquant au repos.

« Lionel Messi va bien mais nous allons attendre la fin de l'entraînement pour prendre une décision définitive, a indiqué le coach argentin. Bien sûr, nous serons très prudents parce que nous savons que nous avons beaucoup de matchs importants à court terme. Notre objectif, c'est de ne pas blesser Leo ni aucun autre joueur. Nous parlerons donc au jour le jour et nous verrons comment ils se sentent pour voir quels joueurs sont disponibles pour chacun des matchs. S'il est fatigué ou blessé ? Non, il n'a aucune blessure. »

En réalité, Gerardo Martino a peut-être déjà pris sa décision. Elle semble même avoir été transmise à Lionel Messi. Car à la veille du déplacement dans l’Etat de Géorgie, l’international argentin a publié une story sur Instagram où il reçoit une livraison en provenance d’une pizzeria de Miami. La Pulga n’a donc pas accompagné ses coéquipiers. Mais ce n’est pas le seul élément de la publication qui attire l’attention des internautes.

Lionel Messi posts a video of him getting Pizza from a restaurant in Miami



Pretty much confirms he will NOT be playing for Miami in Atlanta tomorrow pic.twitter.com/Vr9GocjLTf