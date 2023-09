Grâce à Messi, Miami arnaque ses supporters

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Arrivé cet été à l'Inter Miami, Lionel Messi a radicalement changé la face du club américain, notamment concernant les résultats sportifs mais également le côté marketing qui a explosé. Sauf que le club a trouvé une astuce pour faire payer ses propres supporters.

Lorsqu'un joueur autant réputé et talentueux que Lionel Messi arrive dans un club, l'euphorie s'empare logiquement et massivement des fans. C'est ce qu'il s'est passé pour l'Inter Miami qui a dû préparer les premiers pas de la Pulga en MLS avec l'agrandissement de son stade ainsi qu'un service commercial à la hauteur de l'impact de l'Argentin. Avec 11 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées depuis son arrivée à Miami, Leo Messi a déjà remporté un trophée avec le club de David Beckham, le premier dans l'histoire de l'Inter Miami qui est désormais une équipe qui fait peur à toute la MLS. Cependant, quelques mois après ses débuts aux États-Unis, Lionel Messi est victime de son succès et plus aucun maillot à son effigie n'est disponible dans la boutique officielle de l'Inter Miami. Heureusement, les Américains ont trouvé une solution.

Miami vend des maillots Messi de... 2020

Selon les informations du Mirror, si aucun maillot de la saison actuelle avec le numéro 10 de Messi n'est disponible, d'autres sont tout de même encore en circulation. Résultat, Miami a remis en vente des tenues qui peuvent dater de 2020, et qui sont restées dans les invendus depuis. Avec juste le nom de Lionel Messi dessus. De quoi faire payer 140 euros aux supporters qui veulent absolument un maillot au nom de l'Argentin. Le média Front Office Sports a également rapporté qu'Adidas a été en panique face à l'écoulement si rapide des stocks et possède désormais plusieurs mois de retard sur la livraison. De quoi terminer d'écouler les stocks des vieux maillots de l'Inter jusqu'au bout. Pour la franchise de Floride, c'est une belle façon de faire rentrer de l'argent au sein du club mais une décision très peu éthique pour les supporters. Cela n'empêche pas les ventes de maillot de continuer d'exploser, alors que Miami n'a pas perdu depuis que le champion du monde a rejoint les Hérons. Les fans sont heureux, sans démasquer la supercherie.