Ballon d'Or pour 7 bons matchs, Messi scandalise l'Espagne

Leo Messi a donc remporté le 8ème Ballon d'Or de son immense carrière ce lundi soir. Un Ballon d'Or encore une fois très loin de faire l'unanimité.

Le Ballon d'Or est revenu pour une huitième fois de son histoire dans les mains de Leo Messi ce lundi soir. L'Argentin termine devant Erling Haaland et Kylian Mbappé, respectivement deuxième et troisième. Si cette récompense fait le bonheur des fans de l'Argentin, ce n'est pas le cas des autres. En effet, Leo Messi est arrivé en tête pour ses performances lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, au cours de laquelle il avait inscrit 7 buts en 7 matchs disputés. Il n'avait cependant pas terminé meilleur buteur, exploit détenu par Kylian Mbappé avec 8 réalisations. Avec le PSG, Leo Messi aura connu une saison assez moyenne malgré son titre de meilleur passeur de Ligue 1. Pour beaucoup, notamment en Espagne, il est donc anormal qu'il ait remporté un Ballon d'Or.

Un Ballon d'Or qui ne passe pas

La presse espagnole, El Confidencial en tête, se lamente du nouveau titre de Messi pour seulement « 7 bons matchs réalisés ». Le média rappelle qu'il n'aura pas pesé en Ligue des champions et que même en deux saisons avec le PSG, il n'aura pas marqué ni donné la moindre passe lors des phases finales. Avec Paris toujours la saison passée, il aura connu une énorme humiliation en devant s'excuser publiquement après un voyage promotionnel en Arabie saoudite. Aussi, il aura été sifflé à de nombreuses reprises pour un investissement jugé trop moyen sur les pelouses de Ligue 1. Un manque de régularité global tout au long de l'année récompensé pourtant d'un Ballon d'Or, alors que Kylian Mbappé et Erling Haaland ont eux affiché des standards élevés régulièrement. De quoi se poser de plus en plus de questions sur la pertinence d'un trophée comme le Ballon d'Or, uniquement décerné pour un mois de compétition.