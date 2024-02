Vladimir Petkovic arrive sur le banc de l'Algérie

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Après six années sous la direction de Djamel Belmadi, l'équipe d'Algérie s'apprête à accueillir un Suisse comme sélectionneur.

En effet, Vladimir Petkovic (60 ans) s'est mis d'accord avec la Fédération algérienne de football (FAF) pour prendre en main la destinée des Fennecs. Ce mercredi, les principaux médias algériens comme La Gazette du Fennec étaient tous d'accord pour dire que l'arrivée de Petkovic était assurée. L'ancien sélectionneur de la Suisse et ancien entraîneur de Bordeaux s'est mis d'accord avec la FAF sur son futur contrat à Alger. Il en a profité pour visiter les installations officielles de l'équipe nationale algérienne. Après la CAN ratée par l'Algérie en janvier, Petkovic aura pour mission de qualifier le pays pour le Mondial 2026 en Amérique du Nord ainsi que pour la CAN 2025 au Maroc.