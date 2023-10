Mbappé Ballon d'Or du peuple, la France écoeurée par Messi

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Lundi soir, le nom du Ballon d'Or 2023 sera dévoilé à Paris. Selon toute vraisemblance, Lionel Messi devrait être sacré pour la 8e fois de sa carrière. En France, cela ne passe déjà pas.

Lionel Messi fonce vers le grand huit. Selon les indiscrétions de la presse catalane, le joueur argentin va remporter un huitième ballon d'or, lundi soir au Théâtre du Châtelet à Paris. Un triomphe qui ne serait pas totalement immérité sur la saison passée. Messi a quand même gagné le trophée le plus important en football, la coupe du monde. Il a réussi à marquer 7 buts au Qatar, étant l'homme de base du triomphe argentin. Néanmoins, son parcours au PSG n'a pas été des plus réussis alors que ses deux principaux rivaux Kylian Mbappé et Erling Haaland ont empilé les buts. Le Norvégien a même glané la Ligue des champions, ayant un palmarès nettement supérieur à Messi sur la saison.

Mbappé Ballon d'or du peuple français

Ainsi, entre les partisans d'Haaland et ceux de Mbappé, ils sont nombreux à parler de vol concernant le probable futur sacre de Messi lundi. Un sondage réalisé en France par Odoxa pour Winamax et RTL le montre clairement. Si pour 61% des sondés le Ballon d'or conserve une réelle importance, il n'est pas assez souvent donné au meilleur joueur du monde. Seuls 38% d'entre eux le pensent et ce n'est pas Lionel Messi qui va arranger les choses. Avec une pointe de chauvinisme, les Français amateurs de football interrogés ne décerneraient pas le prestigieux trophée à Messi. Ils le donneraient plutôt à Kylian Mbappé.

🌟 Didier Drogba will give Lionel Messi his Ballon d’Or number 8.



It will happen on Monday in Paris.pic.twitter.com/8L5b38Q7r7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2023

Le joueur du PSG est plébiscité avec 46% de votes favorables. Il devance largement Haaland (19%) et Messi 3e avec seulement 12% des votes. Autre preuve du rejet de l'Argentin, il ne figure qu'au 4e rang des meilleurs joueurs de l'histoire selon le sondage. Pelé est en tête (28%) devant Zinédine Zidane (22%) et...Cristiano Ronaldo (14%).

Messi n'obtient que 13% des suffrages. De quoi confirmer que le passage de Messi en France a déçu alors qu'il était attendu pour faire gagner sa première Ligue des champions au PSG. Une C1 qui doit être prioritaire dans le vote du ballon d'or selon 35% des sondés devant la Coupe du monde (31%). Messi n'a pas brillé dans cette Coupe aux grandes oreilles mais malheureusement Mbappé n'a pas été bien meilleur dans cette compétition avec le PSG.