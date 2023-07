Messi à Miami, c'est le mariage parfait ‍!

Dans : Foot Mondial.

Par Alexis Rose

Passé du Paris Saint-Germain à l’Inter Miami durant l’intersaison, Lionel Messi va permettre à la Major League Soccer et au football US d’entrer dans une autre dimension. Au grand bonheur des dirigeants du club de Miami.

Lionel Messi à l’Inter Miam, c’est le transfert retentissant de l’été. Après deux saisons plus ou moins réussies du côté du PSG, le champion du monde 2022 a décidé de changer d’air en quittant le football européen. Malgré un intérêt du Barça, qui rêvait de faire revenir Messi en Liga, La Pulga a choisi de poursuivre sa carrière aux Etats-Unis. Un pays où il va continuer d’écrire sa légende avec un certain plaisir. Déjà parce qu’il va se sentir comme chez lui à Miami, mais aussi parce que le club de Floride le voulait depuis quatre ans, comme le raconte Jorge Mas. Il faut dire que l’arrivée de Messi en MLS va changer beaucoup de choses pour le soccer dans l’un des plus grands pays du monde.

« Avec Messi, cela élèvera la ligue à un autre niveau »

Mas comparte la cúpula del Inter de Miami con su hermano y con Beckham. En esta entrevista habla de la historia detrás del fichaje de Messi: "Hay un elemento familiar muy importante. Messi estará en su hemisferio, casi en el mismo horario que su ciudad" https://t.co/8khuygk4VY — EL PAÍS (@el_pais) July 2, 2023

« Dès 2019, nous avons commencé à réfléchir à la manière dont nous pourrions l’amener à Miami, une ville mondiale en plein essor. Nous voulons que les gens, lorsqu’ils pensent au football aux États-Unis, pensent à Miami. C’était plus important de lui vendre l’idée du football aux États-Unis. C’est le plus grand marché commercial de la planète. Messi peut faire de la MLS l’une des deux ou trois plus grandes ligues du monde. Avec Messi, cela élèvera la ligue à un autre niveau. Je pense qu’il vient en voulant laisser sa marque et qu’il pourra le faire au-delà du football. Quand il prendra sa retraite, il aura une participation dans le club. Il pourra continuer son travail sur un marché qui ne cessera de croître. Il aura des opportunités qui ne sont pas disponibles dans d’autres lieux. Il y a aussi un élément familial très important. Messi sera dans son hémisphère, presque au même fuseau horaire qu’à Rosario. De notre côté, il y a l’aspect marketing. Je prédis que les supporters du club vont se multiplier par cinq ou par 10 en trois ans. L’Américain moyen s’intéresse au meilleur joueur du monde », a expliqué, sur El Pais, l’un des propriétaires de l’Inter Miami, qui veut maintenant mettre Messi dans les meilleures dispositions pour performer. Pour cela, Miami pourrait recruter Busquets, Jordi Alba, Di Maria ou Luis Suarez, tous les anciens amis de Messi au Barça.