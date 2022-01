Algérie : Les Fennecs foncent vers un record mondial

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Tenante du titre, l’Algérie fait figure de favorite pour la Coupe d’Afrique des Nations qui débutera dimanche. D’autant que les Fennecs ont une source de motivation supplémentaire avec un énorme record en ligne de mire.

A quelques jours de l’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun, les spécialistes sont quasi unanimes sur l’identité du favori. L’Algérie semble être la sélection la mieux armée parmi toutes les nations en lice. Sans parler de sa force collective et des individualités qui composent son groupe, le tenant du titre peut s’appuyer sur la confiance offerte par ses bons résultats. Et l’on ne parle pas seulement des rencontres les plus récentes, comme par exemple celle de ce mercredi en amical contre le Ghana (3-0).

L’Italie dans le viseur de l'Algérie

Toutes compétitions confondues, l’Algérie reste sur un impressionnant total de 34 matchs sans défaite ! Du jamais vu pour une sélection africaine. A ce rythme, les hommes de Djamel Belmadi pourraient même s’offrir le record historique mondial ! Le meilleur élève dans ce domaine reste pour le moment l’Italie qui, après sa défaite en demi-finale de la Ligue des Nations contre l’Espagne (2-1) le 6 octobre dernier, s’était arrêtée à 37 matchs sans connaître le goût du revers. Autant dire que les Fennecs ne sont plus très loin de la plus longue invincibilité de l’histoire pour une sélection nationale.

Une motivation supplémentaire au Cameroun

Le record passera par de bonnes performances en Coupe d’Afrique Nations, à commencer par la phase de groupes durant laquelle l’Algérie affrontera la Sierra Leone, la Guinée Equatoriale et la Côte d’Ivoire. Trois rencontres qui pourraient permettre aux coéquipiers de Riyad Mahrez d’égaler la performance des Italiens, avant un possible huitième de finale qui deviendrait le rendez-vous décisif. Mais on imagine que cet objectif, source de motivation supplémentaire, n’est pas la priorité du sélectionneur Djamel Belmadi, surtout déterminé à remporter un deuxième sacre consécutif.