Maroc ‍: L'appel à l'aide d'Achraf Hakimi

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Depuis le tremblement de terre de vendredi soir au Maroc, la solidarité continue avec en étendard les joueurs de la sélection marocaine. Après avoir donné son sang, Achraf Hakimi veut désormais s'occuper d'aller chercher les rescapés.

Après un superbe Mondial au Qatar l'année dernière, les joueurs marocains offrent cette fois-ci leur dévouement au peuple marocain touché par un violent séisme. La catastrophe qui a fait plus de 1000 morts depuis vendredi soir demande l'assistance urgente des populations dans la région de Marrakech. Les Lions de l'Atlas sont en première ligne dans ce combat puisqu'ils ont déjà donné leur sang pour subvenir aux besoins physiques des nombreuses victimes dans les régions concernées. La star du PSG Achraf Hakimi est notamment très impliqué dans la coopération avec les équipes de secours marocaines.

Hakimi veut sauver le maximum de vies possibles

Cependant, le latéral parisien veut aller encore plus loin dans son soutien aux victimes du tremblement de terre. Alors que de nombreux villages sont encore difficiles d'accès pour les secours, il exhorte ses compatriotes à s'unir pour tenter de sauver les potentiels rescapés. C'est le principal message qui ressort du post qu'il a publié sur Instagram, lequel a été rédigé en français comme en arabe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Achraf Hakimi (@achrafhakimi)

« Nous vivons un moment difficile pour tous nos concitoyens. Il est temps de s'entraider pour sauver autant de vies que possible. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher », a t-il écrit sur sa page officielle ces dernières heures. A voir désormais ce qu'il en sera dans les faits. Mais, une chose est sûre l'équipe nationale marocaine est déterminée à réussir ce nouveau défi : supporter et relever tout un pays meurtri par la catastrophe. Ce serait une plus belle victoire aux yeux des joueurs que toutes celles glanées au Qatar l'hiver dernier.