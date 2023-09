Marcelo Bielsa est toujours « El Loco » et il le prouve

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Sélectionneur de l’Uruguay depuis le mois de mai, Marcelo Bielsa a dévoilé sa liste pour les matchs contre le Chili et l’Equateur en éliminatoires à la Coupe du monde. Et l’ancien entraîneur de l’OM a déjà tranché dans le vif.

Les joueurs de l’Uruguay sont d’ores et déjà prévenus, il n’y aura aucun traitement de faveur avec Marcelo Bielsa à la tête de la sélection. L’ancien entraîneur de Leeds et de l’Olympique de Marseille a dévoilé sa liste pour les deux matchs de l’Uruguay contre le Chili et l’Equateur, deux rencontres comptant pour les éliminatoires à la prochaine Coupe du monde. Et contre toute attente, « El Loco » a pris la décision choc de se passer des deux meilleurs buteurs de l’histoire de la sélection uruguayenne, à savoir Edinson Cavani (68 buts) et Luis Suarez (58 buts) qui évoluent désormais à Boca Juniors et à Grêmio.

📋 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦



Lista de jugadores citados por Marcelo Bielsa para las dos primeras fechas de las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26™#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/vFDeaJTeQ4 — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 4, 2023

Deux autres tauliers historiques de la sélection uruguayenne sont absents de la liste communiquée par Marcelo Bielsa, le gardien Fernando Muslera et le défenseur Sebastien Coates. Il s’agit d’un choix volontaire pour le défenseur du Sporting mais pas pour le gardien de Galatasaray, actuellement blessé. Notons par ailleurs que sans surprise, Marcelo Bielsa a convoqué Manuel Ugarte, auteur d’un début de saison tonitruant sous les couleurs du Paris Saint-Germain, où il s’est rapidement imposé comme un joueur indispensable pour Luis Enrique et comme un véritable chouchou pour les supporters.

Bielsa se prive de Cavani et de Suarez

Dans le secteur offensif, avec les absences cumulées de Luis Suarez et d’Edinson Cavani, Darwin Nunez (Liverpool) fait office de taulier et de joueur offensif n°1. Si certains en doutaient, Marcelo Bielsa est toujours aussi radical dans ses choix et peu importe les statuts, El Loco sélectionnera toujours ses joueurs au mérite et avec une vision sur l’avenir. Edinson Cavan et Luis Suarez, qui n’ont pas pris leur retraite internationale, ont peut-être définitivement dit adieu à la sélection uruguayenne avec la nomination de Marcelo Bielsa à la tête de l’équipe.