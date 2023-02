But sur pénalty, fin de la traversée du désert pour Cristiano Ronaldo !

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Ce fut très compliqué, et il aura fallu un pénalty à la dernière seconde d'un match heurté, mais Cristiano Ronaldo a ouvert son compteur avec Al-Nassr dans le championnat saoudien.

Auteur d’un doublé lors du match d’exhibition face au PSG, Cristiano Ronaldo avait parfaitement lancé son aventure en Arabie Saoudite. Mais les matchs officiels ont ensuite repris leurs droits et depuis, le Portugais n’a pas inscrit le moindre but, ni en championnat ni en Super Coupe. Ce vendredi, lors du match face à Al-Fateh, CR7 s’était encore une fois montré bien emprunté, manquant notamment une belle occasion après un poteau de Talisca. C’est ensuite l’ancien Ballon d’Or qui frappait la barre d’un tir en force, signe d’une malédiction pesante.

CRISTIANO RONALDO HITS THE BAR!



pic.twitter.com/T7Zbx0W9sa — Reyi (@Reinaldodcg9) February 3, 2023

Son équipe était même menée, ce qui l’empêchait de prendre la tête du championnat avec ce résultat. Mais sur un penalty marqué plein centre à la 90e minute, Cristiano Ronaldo a finalement enfin ouvert son compteur buts dans le championnat saoudien, permettant à son équipe d’égaliser et de prendre un point synonyme de première place. A noter que la fin de rencontre fut bouillante, puisque l’ancienne star du Real Madrid et de Manchester United a été avertie tandis que son coéquipier brésilien Talisca a été expulsé dans les incidents pour une semelle par derrière avec l’intervention de la VAR. En tout cas, Cristiano Ronaldo est servi pour ses débuts en Arabie saoudite, rien n’est facile pour lui même si ce premier but va certainement lui permettre de prendre confiance et d’aider la formation de Rudi Garcia à conserver la tête d’un championnat très serré, puisque les quatre premiers se tiennent en 4 points et qu’Al-Ittihad, avec deux matchs en retard, est même virtuellement leader de la Super League.