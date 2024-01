Mancini déjà viré par l'Arabie Saoudite ‍? Son attitude fait scandale

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Recruté à prix d'or par la fédération saoudienne de football, Roberto Mancini a sidéré tout le monde lors de la séance de tirs au but qui a abouti à l'élimination de son équipe en Coupe d'Asie des Nations.

L'entraîneur italien de l'Arabie saoudite, qui a succédé à Hervé Renard, a choqué ses employeurs et au lendemain d'un événement peu commun intervenu avant la fin du match entre les Saoudiens et la Corée du Sud, Roberto Mancini est clairement en danger. Alors que son équipe menait 1-0, Mancini a vu la Corée égaliser à la 98e minute, l'arbitre ayant accordé dix minutes de temps additionnel dans ce huitième de finale de la Coupe d'Asie des Nations. La prolongation n'ayant rien donné, il fallait les tirs au but pour séparer les deux formations. Et c'est là qu'une scène peu commune s'est déroulée et a été diffusée à la télévision. Alors que la Corée menait 3-2 dans cette séance, le technicien italien est tout simplement rentré tranquillement vers les vestiaires sans attendre de savoir si l'Arabie Saoudite allait s'en sortir.

Mancini choque l'Arabie Saoudite

Roberto Mancini left before the end of the penalty shoot out... 👀#AsianCup2023 #HayyaAsia pic.twitter.com/rwZKzNTIoF — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 30, 2024

Après l'élimination de son équipe, Roberto Mancini a justifié son attitude en expliquant qu'il pensait alors que la séance était terminée. Mais du côté de la Fédération saoudienne, cela fait scandale. « Le départ de l'entraîneur est complètement inacceptable et nous allons discuter avec lui pour comprendre pourquoi il a fait ça (…) Il a le droit d'expliquer son point de vue, et nous déciderons de l'action à mener », a prévenu, dans des propos relayés par l’Agence France Presse, Yasser Al-Misehal, président de la Fédération saoudienne de football. Pour faire venir Roberto Mancini, l'Arabie Saoudite a accepté de lui payer 25 millions d'euros par an et cela pour deux saisons. De quoi attendre un minimum de professionnalisme de la part de l'entraîneur de 59 ans qui devrait rapidement savoir si sa mission à la tête de l'équipe national est confirmée.