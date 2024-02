Lionel Messi sur le banc, la Chine gronde

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Ces dernières heures, l'Inter Miami s'est imposé 4-1 en amical contre le Hong-Kong All-Stars. L'équipe de Floride n'avait plus gagné depuis 13 matches.

L'Inter Miami est en peine préparation de sa nouvelle saison en MLS. L'équipe de Leo Messi sera très attendue par les fans et observateurs étasuniens, qui veulent voir Miami jouer le titre. Avant cela donc, l'Inter est en Asie pour disputer certains matchs de prestige. On a récemment pu voir que rien ne s'était passé comme prévu face à Al-Hilal puis Al-Nassr. Ces dernières heures, tout est allé un peu mieux face au Hong-Kong All-Stars. Les Floridiens se sont en effet imposés sur le score de 4 buts à 1. Problème, Leo Messi n'a pas joué ce match, ce qui a plus qu'agacé les fans présents au stade...

Leo Messi énerve comme rarement

INTER MIAMI BOOED OFF THE FIELD IN CHINA 😡



The mood in Hong Kong turned sour after Messi didn't play in the #InterMiamiCF friendly. 40,000 fans chanted "Refund refund refund" and "Where is Messi?" (who sat on the bench). Beckham also booed post-match.pic.twitter.com/gjnbEfSRUr — World Soccer Talk (@worldsoccertalk) February 4, 2024

Leo Messi souffre d’une élongation des ischio-jambiers et son club n'a voulu prendre aucun risque ce dimanche. Il est resté sur le banc tout au long de la victoire de son équipe. Les fans présents au stade n'ont pas retenu leur frustration en conspuant David Beckham et Leo Messi. Il faut dire que les 38 323 spectateurs avaient payé au moins 115 € pour assister à cette rencontre de gala. En milieu de second acte, des fans ont commencé à scander : « Nous voulons Messi ». En vain puisque Messi ne sera pas rentré. A noter que le champion du monde argentin n'était pas la seule star à être absente puisque c'était aussi le cas de Luis Suarez. Sergio Busquets et Jordi Alba sont eux rentrés à l'heure de jeu. Mais c'était bien insuffisant pour calmer la colère. A la fin du match, Tata Martino a partagé la tristesse des fans, indiquant ne pas avoir eu le choix de faire autrement : « Nous comprenons la déception des supporters en raison de l’absence de Leo Messi et de Luis Suarez ». Mais le mal est fait et cette rencontre de gala est vue comme un fiasco qui ne sera pas oublié rapidement.