FIFA ‍: La loi Wenger va révolutionner le hors-jeu ‍!

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

En collaboration avec l’IFAB, l’organisme qui dicte les lois du football, la FIFA a décidé d’expérimenter une nouvelle règle pour le hors-jeu. Cette mesure conseillée par Arsène Wenger devrait représenter un gros avantage pour les attaquants, et un cauchemar pour les défenseurs.

Arsène Wenger en a fait son combat. A plusieurs reprises, le directeur du développement du football mondial à la FIFA a exprimé sa volonté d’en finir avec les hors-jeu au millimètre. Sur ou en dehors du terrain, tous les amateurs de football se sont déjà agacés au moins une fois après une intervention de la VAR pour un hors-jeu quasi invisible. C’est pourquoi la FIFA, en collaboration avec l’IFAB, l’organisme qui dicte les lois du football, a décidé d’expérimenter une nouvelle règle.

🚨 La FIFA souhaiterait tester une nouvelle règle pour les hors-jeux ! 😳



Pour être hors-jeu, il faudrait que le corps ENTIER du joueur le soit. Sur cette photo, le joueur ne serait donc pas en position de hors-jeu ❌



La Suède, l'Italie et les Pays-Bas devraient tester cette…

Selon cette mesure déjà surnommée la « loi Wenger », un joueur ne sera signalé hors-jeu que si son corps entier se trouve derrière le dernier défenseur au moment de la passe. La nouvelle règle, qui favorisera les attaquants au détriment des défenseurs, sera d’abord testée dans les catégories de jeunes en Suède. Et ce pour le plus grand plaisir de Per Widen, membre de la Fédération suédoise de football.

« Nous étions un peu hésitants au début, a confié le dirigeant dans des propos relayés par As. Mais ensuite nous avons senti que c’était bien, que nous devions participer à ce projet. Surtout après en avoir parlé avec ces catégories qui sont concernées par l’expérience. C’est amusant d’être impliqué dans quelque chose comme ça dès le début. La FIFA nous l’a bien vendu. Elle a une grande confiance dans notre football et elle sait que nous avons une bonne organisation. »

Moins de hors-jeu, plus de buts

Prévue pour les U21 masculins et les U19 féminines en Suède, la règle ravit aussi l’arbitre international Jonas Eriksson. « Si cela conduit à un football plus attrayant, comme l’indique la vision de la FIFA... Je pense que cela devrait profiter aux attaquants, c’est ce que tout le monde souhaite, a réagi l’officiel. Ce sera une bonne chose. Il y aura plus de buts, ce sera agréable à regarder. C’est ce que tout le monde veut. C’est bien d’essayer de participer à cela, d’essayer de se développer. » Suffisant pour mettre un terme aux polémiques ? Pas si sûr.