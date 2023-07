Lionel Messi remplit et vide les stades à Miami

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Lionel Messi enchaine les buts dès ses débuts avec Miami, avec déjà trois réalisations en deux matchs. Mais pour les spectateurs, la rencontre s'arrête quand Lionel Messi n'est plus là.

Les débuts de Lionel Messi avec l’Inter Miami sont pour le moment idéaux, avec un but dès son premier match et désormais deux nouveaux buts et une passe décisive pour sa seconde apparition. C’était dans la nuit dernière en League Cup avec une victoire 4-0 face à Atlanta. L’Argentin se régale dans un championnat où le marquage sur l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football est visiblement secondaire, comme en témoignage les images où l’ancien joueur du PSG remontant la balle tranquillement sur une bonne partie du terrain sans être inquiété. Toujours est-il que Lionel Messi fait le travail et provoque l’enthousiasme des suiveurs américains qui découvrent pour certain le « soccer » de cette façon. La preuve, dans les travées du stade de Floride, on est encore persuadé que seul Lionel Messi est digne d’intérêt.

Timelapse video of Inter Miami fans pouring out of the DRV PNK after Messi subs off in 77th minute. The downside of GOAT Watching. 🐐pic.twitter.com/cYB4u42Fcj — Men in Blazers (@MenInBlazers) July 26, 2023

Ainsi, à un quart d’heure de la fin, Tata Martino a logiquement décidé de faire sortir le prodige argentin alors que le score de 4-0 était acquis. En quelques minutes, l’enceinte de Miami s’est vidée, preuve du désintérêt total des spectateurs pour ce match, maintenant que le septuple Ballon d’Or était sorti. Le désir d’éviter les bouchons célèbres à la sortie de ce stade était beaucoup plus fort que de voir la fin de la rencontre, ce qui a provoqué une questions un brin embarrassante pour Tata Martino. « Non, je n'ai pas remarqué. J'aurais préféré que les supporters restent mais avec un joueur comme Messi, il est compréhensible que ça se produise », a livré l’ancien sélectionneur de l’Argentine et entraineur du Barça, nommé quasiment par Lionel Messi à ce poste et qui défendra plus que tout Lionel Messi, y compris au détriment de son équipe qui apparait presque comme secondaire à côté de la légende vivante du football.