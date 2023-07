Lionel Messi marque à Miami et met le bazar au Brésil

Dans : Mercato.

Luis Suarez a fait des débuts corrects dans son club brésilien de Gremio. Toutefois, l'Uruguayen pense déjà à quitter le promu de Serie A Brésilienne. La raison ? L'Inter Miami d'un certain Messi veut le recruter.

Pour Gremio, signer Luis Suarez était presque un rêve après plusieurs saisons difficiles et notamment une relégation en deuxième division brésilienne. Désormais, cela ressemble plutôt à un cauchemar. C'est en tout cas ce que pense son entraîneur Renato Gaucho. Si l'efficacité de l'ancien buteur du Barça reste présente avec 13 buts en 30 matchs au Brésil, Suarez n'est plus aussi impliqué dans le projet du club. Et pour cause, il est sollicité au mercato. L'Inter Miami veut le recruter à la pointe de l'attaque. La formation de MLS a déjà fait succomber l'Uruguayen qui demande désormais son bon de sortie.

L'Inter Miami veut recréer le Barça de 2015

Difficile pour Suarez de résister quand il peut retrouver Lionel Messi à Miami. La Pulga est un ami intime de Luis Suarez depuis leur aventure commune à Barcelone. Outre Messi, c'est une vraie colonie barcelonaise que côtoierait Suarez en Floride. En effet, Sergio Busquets et Jordi Alba viennent de signer dans la formation de MLS. Deux figures du Barça, elles aussi appréciées de l'attaquant uruguayen. Les retrouvailles entre les ex-coéquipiers sont en bonne voie puisque Miami et Gremio discutent actuellement d'un possible transfert. Même s'il veut garder Suarez, l'entraîneur de Gremio Renato Gaucho se montre défaitiste sur l'issue du dossier.

« Suarez est maintenant un problème entre les mains du président. Ils échangent des idées. En tant qu'entraîneur, je dois me concentrer sur la direction de l'équipe. Cela ressemble à un feuilleton mexicain qui devrait se terminer maintenant. Jusqu'au 2 août, je suis silencieux, puis nous verrons comment nous continuons. Bien sûr, nous voulons que Suarez reste. Je ne peux pas me porter garant pour lui. Je sais ce qu'il pense et ce que pense le club. Pour l'instant, il a parlé au conseil d'administration et au président », a t-il confié.

Le FC Barcelone version 2015 se renouvelle tout doucement en Floride. Ne manque que Neymar dont le PSG ne serait pas aussi triste de se séparer cet été. De quoi donner peut-être des idées à la franchise de David Beckham, d'autant que Lionel Messi a réussi ses débuts, puisque la Pulga a marqué vendredi soir le but de la victoire de l'Inter Miami sur coup-franc. Un but qui a évidemment enflammé les réseaux sociaux et mis la MLS en fusion.