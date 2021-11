Lionel Messi Ballon d'Or 2021, Benzema seulement 4e !

Les rumeurs de ces derniers jours étaient vraies, Lionel Messi a remporté ce lundi soir son 7e Ballon d'Or. Le joueur argentin du PSG devance Robert Lewandowski et Jorginho.

Il n'y a pas eu de surprise concernant le lauréat du Ballon d'Or 2021 puisque comme tout l'indiquait depuis quelques jours c'est bien Lionel Messi qui a reçu le trophée de meilleur joueur de l'année au théâtre du Châtelet des mains de Didier Drogba. Pour la septième fois de sa carrière, la Pulga a décroché le Ballon d'Or, et cette fois la star argentine du PSG a devancé non pas Cristiano Ronaldo mais Robert Lewandowski, lequel avait reçu le prix de buteur de l'année quelques minutes avant.

Sur la troisième marche du podium, et à la surprise générale, ce n'est pas Karim Benzema que l'on trouve, mais Jorginho, vainqueur de l'Euro avec l'Italie et de la Ligue des champions. L'attaquant français du Real Madrid termine à la 4e place juste devant N'Golo Kanté. Autre tricolore déçu ce lundi, Kylian Mbappé, finalement à la neuvième place.

