Lionel Messi arrête le football pendant trois mois

Par Guillaume Conte

Lionel Messi a pris une décision radicale pour son avenir, il ne compte pas le moins du monde revenir au FC Barcelone ou signer en Arabie Saoudite pendant la longue pause du championnat américain.

« C'est un championnat plus court, avec trois ou quatre mois de vacances. Comme ça, on peut jouer plein d'années en plus ». Voilà comment Neymar avait présenté son envie de jouer en Major League Soccer, le championnat nord-américain, quand il évoquait la fin de sa carrière. Un voeu exaucé par Lionel Messi, qui a rejoint l’Inter Miami, et a décidé de couper court aux rumeurs en prenant de longues vacances. Le franchise de Floride n’a pas réussi à remonter la pente et à se qualifier pour les play-offs cette saison. Résultat, l’Argentin va terminer la saison en roue libre et a annoncé son désir de ne pas jouer ailleurs en prêt cet hiver. L’Arabie Saoudite le courtise depuis fort longtemps, et le FC Barcelone rêvait d’un accord avec Miami pour entretenir le mythe de La Pulga avec le club catalan. David Beckham n’avait pas totalement fermé la porte à cette option, mais le champion du monde a décidé de prendre le break le plus long jamais enregistré dans sa carrière. Il va en effet arrêter sa saison dans quelques jours, pour reprendre fin janvier, sachant que les matchs de pré-saison se terminent à la fin du mois de février.

Messi va repartir de zéro

Quasiment trois mois de pause, dont Lionel Messi se régale à l’avance. « Je vais profiter des vacances en Argentine. C'est la première fois que j'aurai autant de jours de congé en décembre, avec les vacances et l'esprit tranquille. En janvier, je reviendrai à Miami pour faire la présaison, repartir de zéro et me préparer du mieux possible, comme toujours », a prévenu celui qui pourrait bientôt obtenir un 8e Ballon d’Or à l’occasion de la remise du Trophée sur Paris. En attendant, Lionel Messi a compris qu’à 36 ans, il avait besoin d’un vraie coupure après une année chargée, même s’il reste à savoir comment le numéro 10 va repartir après une pause comme il n’en a jamais connue dans sa carrière.