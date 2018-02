Argentine : Maradona humilie Icardi et Di Maria, et encense Messi

Dans : Foot Mondial, Mondial 2018, Liga, PSG, Serie A.

À quatre mois de la Coupe du Monde 2018 en Russie, Diego Maradona a lâché quelques vérités qui font mal à propos de la sélection argentine.

Passée tout proche du chaos lors des qualifications dans la zone Amérique du Sud en fin d'année dernière, l'Argentine s'en est finalement sortie en gagnant son dernier match contre l'Equateur en octobre (3-1), grâce à un triplé de Leo Messi. Le capitaine de l'Albiceleste a donc sauvé son pays de l'humiliation, qu'a connu l'Italie par exemple. Et ça, Diego Maradona ne l'oublie pas. Ancien sélectionneur de l'Argentine, le Pibe de Oro tient donc à montrer tout son respect envers la star du Barça, malgré leur fraiche relation, et c'est tout...

« Aujourd’hui, à part Messi, le respect du maillot de la sélection s’est perdu. Ce n’est même pas un débat, juste une vérité. L’autre jour, je demandais à Di Maria quel était son rêve en tant que footballeur et il m’a dit qu’il voulait remporter la Ligue des Champions plus que tout. Et la Coupe du Monde avec l’Argentine, je lui ai demandé ? Pas de réponse. C’est comme cela que ces joueurs pensent aujourd’hui. Sinon, je suis à mort avec Higuain, il doit avoir une nouvelle chance en attaque car il est dix fois meilleur qu’Icardi. Lui, c’est un type qui ne sait rien de rien, mis à part piquer les femmes de ses soi-disant amis. Pour ça, il y va sans GPS », a lancé, sur El Popular, Maradona, qui espère donc que le patriotisme de Messi tirera ses compatriotes vers le haut tout en le portant au sommet de la Coupe du Monde, seul trophée qu'il manque à son palmarès pour devenir le meilleur joueur de l'histoire du football.