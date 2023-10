Lionel Messi sacré Ballon d’Or, France Football fait une exception ‍!

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Selon les informations du journal espagnol Sport, le suspense est mort et l’identité du Ballon d’Or 2023 ne fait plus aucun doute. Il s’agira de Lionel Messi, qui va remporter son huitième prix cette année.

Vainqueur de la Coupe du monde avec l’Argentine pour le plus grand malheur de supporters de l’Equipe de France, Lionel Messi va remporter dans les jours à venir son huitième Ballon d’Or. Il n’y a plus aucun suspense selon le journal espagnol Sport, qui confirme que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a raflé la mise et sera officiellement sacré le 30 octobre prochain au théâtre du Châtelet. En concurrence avec Kylian Mbappé, Vinicius Junior ou encore Kevin de Bruyne et Erling Haaland, l’international argentin va marquer l’histoire du Ballon d’Or.

Lionel Messi gagne son 8e Ballon d’Or, un proche a gaffé https://t.co/wBVFxoh6SP — Foot01.com (@Foot01_com) October 14, 2023

Et pour cause, le journal espagnol indique que c’est la première fois de l’histoire de cette distinction individuelle que France Football va remettre le prix à un joueur n’évoluant pas en Europe. Joueur de l’Inter Miami en Major League Soccer depuis le début de la saison, Lionel Messi va tout de même rafler la mise grâce à sa Coupe du monde majestueuse avec l’Argentine. Le reste du classement n’a pas encore été dévoilé mais selon les bookmakers, Erling Haaland sera deuxième, Kevin De Bruyne troisième tandis que Kylian Mbappé va se placer au pied du podium à la 4e place.

Messi, un 8e Ballon d'Or avant un retour au Barça ?

Le résultat du Ballon d’Or féminin a également fuité et sauf surprise, c’est la championne du monde Aitana Bonmatí Conca, milieu de terrain de la Roja et du FC Barcelone (25 ans) qui va être titrée le 30 octobre prochain. Sport rappelle avec une pointe de regrets que si Lionel Messi jouait encore au Barça, alors que le club blaugrana aurait pu marquer l’histoire avec deux Ballons d’Or la même année. Ce ne sera pas le cas même si ces derniers jours, un potentiel retour de l’Argentin en Catalogne a été évoqué, l’Inter Miami n’ayant pas réussi à se qualifier pour la phase finale de la MLS.