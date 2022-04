Les arbitres africains virés, l'Algérie a du soutien !

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Après les barrages de la Coupe du monde 2022 en Afrique, l’arbitrage suscite toujours autant de polémiques sur le continent. L’Algérie s’en plaint officiellement et demande à rejouer son match retour contre le Cameroun. Tandis que le Sénégal d’Aliou Cissé propose de nommer des arbitres européens.

Bien évidemment, la démarche de l’Algérie n’a quasiment aucune chance d’aboutir. Les Fennecs, qui se sentent lésés par l’arbitrage pendant leur barrage du Mondial 2022 perdu contre le Cameroun (1-0, 1-2), ont officiellement demandé à rejouer le match retour. Une frustration compréhensible pour le Sénégal, dont le sélectionneur Aliou Cissé se plaint également du niveau des arbitres en Afrique. D’où sa proposition qui risque de faire parler.

« Je le dis : l’arbitrage est un scandale sur le continent africain, a critiqué le coach des Lions de la Teranga, interrogé par le quotidien Le Monde. On ne sait pas le gérer. Même ceux qui sont considérés comme de bons arbitres sont décevants. J’irais même plus loin : pourquoi ne pas aller en chercher en Europe ? Quand on évoque les erreurs d’arbitrage, on nous dit d’arrêter de pleurnicher, mais tant qu’on ne réglera pas ce problème, le niveau de jeu laissera toujours à désirer. »

Bakary Gassama, l'arbitre d’Algérie-Cameroun, a failli être lynché à l'aéroport Houari-Boumédiène d'Alger par une foule de supporters des Fennecs.

Il a également croisé Djamel Belmadi qui l'aurait traité de "corrompu" et "d'arbitre malhonnête". 😳🇩🇿



[via https://t.co/GgTDOpHW6z] pic.twitter.com/h2knLQs5Mw — AllezLesLions (@AllezLesLions) April 1, 2022

C’est pourquoi Aliou Cissé soutient son homologue algérien. « Djamel Belmadi en parle souvent, je le comprends parce que je le vis, comme d’autres entraîneurs, a expliqué l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Ces problèmes d’arbitrage ont des conséquences sur notre niveau de jeu. On me dit de ne pas en parler, de peur que tous les arbitres se liguent contre le Sénégal. Mais qui va le faire alors ? Je ne veux manquer de respect à personne : je suis Africain et j’ai envie que mon football aille de l’avant, mais pour cela, il faut qu’on nous écoute. » Reste à savoir si la CAF acceptera d'étudier une proposition aussi accablante pour ses arbitres.