Le n°10 de Messi retiré, l’Argentine s’offre un buzz inutile

Dans une récente déclaration publique, le président de la Fédération argentine de football, Claudio Tapia, a annoncé que le numéro 10 serait retiré pour rendre hommage à Lionel Messi. Mais l’initiative ne fait pas l’unanimité et devrait se heurter à la FIFA.

Après de longues années de débat, Lionel Messi a fini par mettre tout le monde d’accord dans son pays natal. L’homme qui a mené l’Argentine vers le sacre au Mondial 2022 s’est définitivement mis ses compatriotes dans la poche. Son plus grand fan se nomme peut-être Claudio Tapia, le président de la Fédération argentine de football qui souhaite lui rendre hommage.

« Quand il prendra sa retraite internationale, on n’autorisera plus personne à porter le numéro 10, il sera retiré à vie en son honneur, a récemment osé le dirigeant. C’est le moins que l’on puisse faire pour lui. » Sans surprise, l’idée ne fait pas l’unanimité, notamment en France où Philippe Saint-André a poussé un coup de gueule. « Je suis contre à 500% », a réagi le chroniqueur de la radio RMC.

« Messi, Maradona et chez nous Zidane, Platini... On dit souvent que le maillot d'une sélection ne t'appartient pas. C'est-à-dire que tu as la chance et l'honneur de jouer pour ton pays, de gagner de grandes compétitions. Mais après il y a d'autres générations viennent, a poursuivi l’ancien sélectionneur du XV de France. Donc pour moi, le maillot 10 doit continuer dans chaque sélection. »

La FIFA devrait mettre son veto

« Messi est un champion exceptionnel, il a fait gagner la Coupe du monde à l'Argentine mais je trouve que c'est complètement imbécile d'enlever ce numéro 10. Cela n'a vraiment aucun sens et je pense que ce président n'a jamais joué au foot ou n'a jamais fait de sport de sa vie, a critiqué Philippe Saint-André. A partir de ce moment-là, Mbappé, le jour où il va partir du PSG, parce qu'il a marqué le plus de buts au Parc des Princes, on va aussi enlever son numéro de maillot ? Cela ne veut absolument rien dire. »

« C'est juste pour faire du buzz, a-t-il dénoncé. Pour moi, c'est une décision qui est stupide. Le numéro 10 doit se transmettre, c'est une transmission. » De toute façon, la Fédération argentine devrait se heurter à un refus de la FIFA. L’instance internationale exige que les sélectionnés soient numérotés de 1 à 23 (ou plus selon le nombre de joueurs convoqués) lors des grandes compétitions. Raison pour laquelle l’organisation aurait déjà refusé la suppression du numéro 10 argentin en hommage à Diego Maradona par le passé.