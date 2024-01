Le Ballon d'Or de Lionel Messi facilité par des cadeaux du PSG ‍?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or 2021 quelques mois seulement après sa signature au Paris Saint-Germain. Une enquête révèle que le PSG avait fait du lobbying auprès du journaliste de L'Equipe et de France Football en charge d'organiser ce trophée.

Le Ballon d'Or récompense le footballeur ayant obtenu le plus de suffrages auprès d'un jury mondial de journalistes, et les votes sont communiqués publiquement, ce qui permet de mettre chacun face à ses responsabilités. En novembre 2021, c'est Lionel Messi qui a décroché le trophée, alors que la star argentine venait de quitter le FC Barcelone pour signer au Paris Saint-Germain. À en croire Mediapart et Le Monde, à l'époque, le PSG entretenait une relation très courtoise avec le rédacteur en chef de France Football, qui organise le Ballon d'Or, lequel est désormais devenu directeur des Relations Presse et Médias de l’équipe première du PSG. Ce dernier, à l'époque où il travaillait pour le média sportif, et selon des enquêteurs de police, aurait été particulièrement soigné par Nasser Al-Khelaifi et le Paris Saint-Germain.

Le PSG généreux avec un journaliste influent

Ballon d’or : les cadeaux du PSG à un ancien journaliste de « France Football » https://t.co/O8MibXFPxN — Le Monde (@lemondefr) January 6, 2024

Places au Parc des Princes, voyages en première classe avec un logement de luxe au Qatar, l'ancien journaliste était dans les petits papiers de Doha. A la demande d'un dirigeant parisien, et selon les deux médias qui se sont procurés des documents liés à cette enquête et notamment des écoutes téléphoniques, le rédacteur en chef en question aurait par exemple fait supprimer du site internet de L'Equipe un article consacré à une commission versée par Nasser Al-Khelaïfi à l'agent de Javier Pastore. Médiapart affirme de son côté, que s'il n'y a aucun soupçon de corruption concernant le Ballon d'Or 2021 gagné par Lionel Messi, il est cependant clair que le Paris Saint-Germain a procédé à une grosse opération de lobbying. Voilà qui ne va pas améliorer l'image du Ballon d'Or, lequel est chaque année de plus en plus contesté.