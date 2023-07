Le maillot Messi du PSG banni en MLS ‍!

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Officiellement présenté comme joueur de l'Inter Miami, Lionel Messi n'a pas encore fait ses débuts avec l'équipe américaine mais a bien posé sous ses nouvelles couleurs. Une équipe de MLS a interdit la présence de maillots floqués Messi dans son stade. Y compris du PSG.

Samedi 15 juillet, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l'Inter Miami a enfin présenté Lionel Messi avec les couleurs du club. L'Argentin a signé un contrat de deux ans et demi. Le champion du monde va avoir la lourde tâche de redresser la pire équipe de la conférence est de la MLS. Sur une série de onze matchs sans victoire, Miami a grandement besoin d'un joueur capable d'insuffler une nouvelle dynamique. Cela s'est ressenti lors du dernier match de la franchise de David Beckham contre St Louis City. L'Inter Miami s'est incliné 3-0 au City Park, sur des buts de Samuel Adeniran, de Tim Parker et d'Eduard Lowen. À l'occasion de cette rencontre, St Louis City a pris des mesures pour que son stade ne devienne pas le repère des fans de Lionel Messi, même si l'Argentin n'était bien évidemment pas sur le terrain.

Messi ciblé par les clubs adverses

Dans le but d'éviter tout problème dans la section North End qui est normalement réservée aux supporters de St Louis City, le club américain a publié un communiqué pour expliquer qu'aucun maillot de Lionel Messi ne serait autorisé à entrer dans l'enceinte du stade. St Louis City a même déclaré que tous les anciens clubs ainsi que le maillot de l'équipe nationale argentine étaient interdits. En plus du nouveau maillot de l'Inter Miami, ce sont donc l'Argentine, le PSG et le FC Barcelone floqués Messi qui n'étaient pas les bienvenus ce samedi soir. Une annonce surprenante alors que le joueur de 36 ans n'a pas encore fait ses débuts avec l'Inter Miami, mais qui démontre que le tapis rouge ne sera pas forcément déroulé à tous les niveaux. Le premier match de Messi aux États-Unis devrait probablement être le 21 juillet, à l'occasion d'une opposition à domicile de Coupe des coupes contre le club mexicain de Cruz Azul. Probablement l'un des matchs les plus attendus de l'histoire du championnat américain.