Le Brésil s’incline, Vinicius se blesse

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Sale journée pour le Brésil, qui a perdu en Colombie sur le score de 2-1, même si cela ne remet pas en cause sa place parmi les équipes qualifiées à l’heure actuelle. Mais la Seleçao enchaine les mauvaises performances avec ce troisième match sans victoire lors des éliminatoires. Pire, Vinicius Junior est sorti blessé au bout de 25 minutes, se plaignant de la cuisse droite, alors que la sélection brésilienne est déjà privée de Neymar pour une longue durée. Attention donc car le prochain match est contre l’Argentine, qui vient de perdre en Uruguay (2-0), mais qui reste première du classement. Le Brésil n’a plus que deux points d’avance sur l’Equateur, 6e de ce groupe qualificatif pour la Coupe du monde 2024 et dernier qualifié.