Laurent Blanc sélectionneur de l'Algérie ‍?

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Après le fiasco de la Coupe d'Afrique des Nations, la fédération algérienne a décidé de changer de sélectionneur. Et le nom de Laurent Blanc revient de plus en plus.

Libre depuis son limogeage de l'Olympique Lyonnais, le 11 septembre 2023, Laurent Blanc pourrait rapidement reprendre du service avec une sélection nationale. En effet, les Fennecs ayant décidé d'abréger le contrat de Djamel Belmadi suite à l'élimination brutale de l'équipe d'Algérie au premier tour de la CAN 2024, la Fédération algérienne de football (FAF) s'est mise en quête d'un nouvel entraîneur.

Ces derniers jours, on évoquait le nom de Vladimir Petkovic, le coach notamment passé par Bordeaux. Mais c'est cette fois, c'est un autre ancien coach des Girondins qui est cité comme l'un des favoris pour prendre le poste. Selon le journal algérien El Mouhtarif, c'est Laurent Blanc qui s'apprête à prendre les commandes des Fennecs. Pour l'instant, rien n'a été confirmé par les instances algériennes. Agé de 58 ans, Laurent Blanc a déjà entraîné une sélection nationale, il s'agit évidemment de l'équipe de France qu'il a menée entre 2010 et 2012.