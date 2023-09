Officiel ‍: L'OL vire Laurent Blanc

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'annonce officielle vient de tomber, l'OL se sépare de Laurent Blanc. Les représentants de l'entraineur français ont trouvé un accord à l'amiable avec John Textor pour entérriner rapidement son limogeage de l'OL.

L’entourage de Laurent Blanc a confirmé le limogeage du champion du monde 1998, qui paye le très mauvais début de saison de l’OL. Le technicien français était à la tête d’une formation qui n’a remporté qu’un point en quatre matchs, et il avait le défaut d’être un entraineur que John Textor n’avait pas choisi. Sa fin de saison dernière correcte lui avait permis d’éviter la porte, mais il ne se faisait aucune illusion sur sa situation depuis le début de la saison, répétant de plus qu’il n’était pas satisfait du mercato et qu’il avait tout pour ressembler au parfait fusible à faire sauter.

🔴🔵 L’Olympique Lyonnais et Laurent Blanc ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce jour.



Lire le communiqué du club ⬇ — Olympique Lyonnais (@OL) September 11, 2023

C’est donc désormais le cas depuis ce lundi, puisque Laurent Blanc n’a pas dirigé la séance de reprise des Lyonnais, en raison d’un accord trouvé pour son limogeage. L'OL a fait l'annonce dans l'après midi. « L’Olympique Lyonnais et Laurent Blanc ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce jour. Cette décision concerne également Franck Passi et Philippe Lambert entraineurs adjoints. L’Olympique Lyonnais tient à remercier Laurent Blanc et son staff pour leur implication et leur professionnalisme au cours de ces 11 mois passés à la tête de l’équipe professionnelle », a fait savoir le club rhodanien. Une officialisation effectuée alors que John Textor avance sur le nom de son successeur, qui devrait être Gennaro Gattuso. En ce qui concerne le départ du « Président », il n’y aura aucune mesure discipline ni mise à pied, les agents de l’ancien joueur de l’OM et de Manchester United notamment ayant rapidement trouvé un accord pour que chacun y trouve son compte sans se tirer dans les pattes. Laurent Blanc sera loin de récupérer la même somme que les plus de 20 millions d’euros touchés lorsque le PSG l’avait viré juste après l’avoir prolongé.