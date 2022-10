La presse harcèle Belmadi, l’Algérie annonce des mesures

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Pris en photo à son insu lors d’un tirage au sort, Djamel Belmadi ne supporte plus le traitement infligé par les médias en Algérie. La Fédération algérienne de football a donc décidé d’intervenir.

Djamel Belmadi n’est pas près de se réconcilier avec les médias algériens. Lors de ses conférences de presse, il n’est pas rare de voir le sélectionneur des Fennecs s’agacer contre les journalistes. Cette fois, le technicien n’a pas apprécié de constater que des photos de lui avaient été prises à son insu pendant qu’il utilisait son téléphone lors du tirage au sort du Championnat d’Afrique des Nations le 1er octobre. De quoi inciter la Fédération algérienne de football à réagir.

Après avoir posté des photos de lui en train d'utiliser son téléphone lors de la cérémonie de tirage au sort de la CHAN, Djamel Belmadi et la FAF réagissent. pic.twitter.com/BAr1rUXQPX — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) October 9, 2022

« A l'heure du bilan de la dernière fenêtre FIFA du mois de septembre 2022, la Fédération algérienne de football a constaté, avec beaucoup de regrets, que les conférences de presse du sélectionneur national, Djamel Belmadi, connaissent de plus en plus certains dépassements qui n'ont, malheureusement, rien à voir avec le cadre sportif et purement footballistique qui doit caractériser ce genre de rendez-vous conviviaux, d'échanges et d'information », a écrit l’instance dans son communiqué.

« Le seuil de l'outrecuidance a été même dépassé lorsque le sélectionneur national a été atteint dans son intimité à travers des captures d'écran prises à son insu lors de la cérémonie de tirage au sort du CHAN Total Energies, a dénoncé la FAF. A ce sujet, Djamel Belmadi, qui a fait preuve de beaucoup de patience vis-à-vis de quelques représentants de médias, se réserve le droit de donner des suites à ce type d'incident. »

La FAF prévient les journalistes

« Par ailleurs, des mesures seront prises à l'avenir pour que de telles situations déplorables ne se renouvellent plus, tout en préservant le droit au large public sportif et aux supporters des Verts de disposer d'un maximum d'informations sur la sélection nationale ainsi que toutes les données relatives à la vie de l'équipe, au jeu, aux joueurs, aux stages, aux matchs et tous les volets liés au seul football », a conclu la Fédération pour défendre son sélectionneur qui devrait bientôt prolonger jusqu'en 2026.