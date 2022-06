L’Italie doit jouer le Mondial, un passe-droit demandé

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Eliminée pendant les qualifications, l’Italie ne disputera pas la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une absence incohérente pour la légende Roberto Baggio, qui estime que le vainqueur de l’Euro devrait être automatiquement récompensé.

Pour l’Italie, la Finalissima était l’occasion de prouver que son élimination n’était qu’un accident. Et peut-être de rassurer ses supporters pour les prochains objectifs. Mais mercredi soir à Wembley, la sélection entraînée par Roberto Mancini, grande absente de la prochaine Coupe du monde, s’est lourdement inclinée face à l’Argentine (3-0) de Lionel Messi. Le contexte était donc mal choisi pour Roberto Baggio, lequel estime que la Squadra Azzurra n’aurait jamais dû passer par les qualifications après son sacre à l’Euro.

« L'Italie a souffert du contrecoup après l’élimination lors des qualifications pour la Coupe du monde, a commenté le Ballon d’Or 1993, lors de la présentation du vol ITA Airways Rome Fiumicino-Buenos Aires. Mais c'est une honte que l'Italie ne soit pas qualifiée pour le Mondial en tant que championne d’Europe en titre. Nous devrions changer les règles. C'est absurde, c'est une vraie folie. » Rappelons tout de même que l’Italie va manquer un deuxième Mondial consécutif. Ce qui peut expliquer la sortie farfelue de sa légende.

Baggio veut garder Mancini

Roberto Baggio a quand même retrouvé sa lucidité au moment d’évoquer l’avenir du sélectionneur Roberto Mancini, qui devrait selon lui rester aux commandes. « Mancini a fait quelque chose d'extraordinaire, il faut le respecter et il doit continuer à travailler comme il l'a fait jusqu'à présent et avec les jeunes joueurs, a conseillé l’ancien international italien. Nous avons des talents qui ne trouvent pas de place dans le championnat. C'est un problème connu de tout le monde. » Selon le quotidien Il Messaggero, le technicien convoité par le Paris Saint-Germain s’interroge sur son avenir et aimerait retrouver un club.