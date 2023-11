John Textor explose de colère et dénonce la corruption au Brésil

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Enchainement terrible pour John Textor, déjà présent lors des incidents à Marseille dimanche dernier, et désormais en furie sur le bord de la touche pour la défaite de son équipe de Botafogo au Brésil.

Après sa semaine passée à Lyon et qui s’est terminée par les évènements terribles du Stade Vélodrome dans le match OM-OL, John Textor a enchainé avec l’un de ses autres clubs en rejoignant Botafogo. L’homme d’affaire américain a aussi connu une sacrée mésaventure, qui lui a fait littéralement pété un plomb. Dans le choc pour la première place entre son Botafogo et Palmeiras, tout allait très bien puisque l’équipe de Rio de Janeiro menait 3-1 en seconde période et se préparait à creuser l’écart en tête du championnat. Mais tout a basculé dans un dernier quart d’heure complètement fou. Défenseur ciblé par l’OL, Adryelson récoltait un carton rouge direct pour une faute indiscutable, mais sa position de dernier défenseur était contestable, l’attaquant de Palmeiras partant du côté vers le centre. Par la suite, le leader du championnat a perdu les pédales, encaissant des buts à la 84e, 89e et 99e minute dans une ambiance survoltée. Résultat, longtemps intouchable, Botafogo ne compte plus que trois points d’avance sur son adversaire du soir après cette défaite 4-3.

Textor exige la démission des arbitres

De quoi provoquer une immense colère de la part du propriétaire de l’OL. « Ce championnat est devenu une blague. Personne ne mérite ça. Les joueurs de Palmeiras ne veulent pas gagner comme ça et nous ne voulons pas perdre comme ça. Il y a 5 matchs d'affilée avec des erreurs contre Botafogo. Ce n’est pas un carton rouge et ça change le match. C'est de leur faute, mais c'est de la corruption. Cela doit changer, ces arbitres doivent démissionner demain matin. Pour le bien du football. Mettez moi des amendes, suspendez-moi, mais c’est mon stade, je serai toujours ici », a prévenu John Textor au moment du coup de sifflet, en direct à la télévision brésilienne.