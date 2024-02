JO 2024 ‍: Le football fait un énorme carton à la billetterie

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

L'équipe de France masculine et son homologue féminine seront des favoris pour un titre olympique l'été prochain lors des JO de Paris (26 juillet au 11 août). Et le public ne s'y trompe.

Bien évidemment, les matchs de football du tournoi olympique se joueront dans les plus grands stades de notre pays, et c'est une énorme quantité de tickets pour ces matchs qui ont été mis en vente par le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris. Mais l'intérêt suscité par nos Bleus, où l'on pourrait compter sur Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, et nos Bleues, qui suscite l'enthousiasme depuis la venue d'Hervé Renard sur le banc, a eu un effet sur la billetterie olympique. Dans Le Parisien, qui s'est procuré des informations sur les 7,6 millions de billets vendus à ce jour, dont 5,9 millions à des particuliers, pour les JO confirme que le football est tout en haut de la liste, grâce aussi à une politique tarifaire relativement raisonnable avec des prix à partir de 24 euros.

Le football roi des JO de Paris

La tour Eiffel a été placée au coeur des médailles. Raison de plus pour vous les présenter au coeur de @LaTourEiffel ✨ pic.twitter.com/mu49OPl6RO — Paris 2024 (@Paris2024) February 10, 2024

Le football est en effet le sport qui a permis de vendre le plus de tickets devant l'athlétisme, le basket, le rugby à 7, le volley-ball et le handball, alors même qu'il reste des places pour la quasi-totalité des rencontres du tournoi olympique aussi bien chez les hommes que chez les femmes. A noter que sur les 5,9 millions de billets vendus au grand public, 3,7 l'ont été à des spectateurs français et 2,2 viendront de l'étranger, et surtout d'Angleterre, des Etats-Unis et d'Allemagne. En France, le tournoi olympique de football se disputera à Paris, Bordeaux, Nantes, Lyon, Saint-Etienne, Nice et Marseille. Les finales pour la médaille d'or se joueront au Parc des Princes, le stade de France étant réservé pour l'athlétisme et le rugby à 7. Des places sont d'ailleurs toujours en vente pour la finale masculine et celle féminine, mais il faut tout de même débourser 260 euros.