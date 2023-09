JO 2024 ‍: Deschamps, Mbappé, Griezmann, la France annonce la couleur

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Loin d’être une priorité pour les meilleurs footballeurs du monde, les Jeux Olympiques auront une valeur plus que spéciale pour les Français en 2024 vu qu’ils se disputeront à domicile.

Au palmarès des JO de foot, la France n’est que la 16e nation mondiale avec une médaille d’or et une médaille d’argent tout au long de l’histoire. Le pays bleu blanc rouge est par exemple derrière les USA, la Hongrie, le Canada, le Danemark, la Suède ou la Pologne, des pays qui ne sont pas vraiment réputés dans le domaine du foot. Ce classement montre en tout cas que la France n’a jamais vraiment pris au sérieux les JO, à part en 1984 à Los Angeles, quand les Bleuets d’Henri Michel avaient triomphé. Depuis, la France est même rarement qualifiée pour la phase finale même si lors des derniers Jeux, la France était qualifiée mais n’avait pas dépassé le premier tour. Une anomalie qu’il faudra impérativement réparer en 2024, quand les matchs se joueront un peu partout à travers la France. En tout cas, de nombreux joueurs sont motivés à l’idée de représenter leur pays l’été prochain, et c’est donc en toute logique que Philippe Diallo vise très haut pour ces JO à domicile.

« Ils auront l’occasion de rentrer dans l’histoire du sport français »

🔴 Interrogé sur les JO, @PhilippeDiallo affirme viser l’or et annonce la création d’un collectif auquel Didier Deschamps participera. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sont à ses yeux les grands favoris pour intégrer la sélection parmi les 3 joueurs de plus de 23 ans. pic.twitter.com/q819KZQFEu — RTLSport (@RTLFoot) September 24, 2023

« C’est peut-être l’or qu’il faut aller chercher aux JO 2024. La dernière fois qu’on a gagné, c’était en 1984, il y a 40 ans. Ce serait donc une belle date d’anniversaire pour renouveler cet exploit. La liste ? Didier Deschamps aura son mot à dire, il sera associé à cet échange. Mais le décideur sera bien sûr Thierry Henry, le sélectionneur des U23. On essayera de faire les choses de manière collégiale. La sélection A pour l’Euro 2024 sera prioritaire. Et puis, Henry fera ses choix. Je ne suis pas là pour faire les listes. Mon but, ce sera de mettre le groupe dans les meilleures conditions possibles pour sélectionner les meilleurs joueurs. Les 3 joueurs de plus de 23 ans ? Beaucoup de joueurs sont motivés. Ils veulent rentrer dans l’histoire, et là, ils auront l’occasion de rentrer dans l’histoire du sport français. Kylian Mbappé, comme Antoine Griezmann, souhaitent participer à cette aventure olympique », a expliqué, au micro de RTL, le président de la FFF, qui espère que la France pourra aligner l’équipe la plus compétitive possible pour viser très haut et faire vibrer le public tricolore.