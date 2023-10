Israël-Palestine ‍: Cantona met un high-kick à la guerre

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Le conflit actuel entre Israël et le Hamas continue de faire couler beaucoup d'encre. Parmi les stars du football qui ont donné leur avis, on peut citer Eric Cantona.

Un climat très anxiogène règne dans le monde depuis quelque temps maintenant. Le récent conflit entre Israël et le Hamas scinde comme jamais. Dans le monde du sport, peu de personnalités ont osé prendre la parole pour des raisons qui les regardent. Mais comme à son habitude, Eric Cantona n'a lui pas hésité à mettre les choses au clair sur le fond de sa pensée. Surtout que selon lui, pas mal de confusions sont faites entre soutenir la Palestine et soutenir le Hamas, organisation terroriste. Sur son compte Instagram, l'ancien de Manchester United s'est lâché.

Cantona prend la parole sur Instagram

En effet, Eric Cantona a donné un avis cinglant et pour le coup très politique... « Défendre les droits de l'homme des Palestiniens ne signifie pas que vous êtes pro-Hamas. Dire "Free Palestine" ne signifie pas que vous êtes antisémite ou que vous voulez que « tous les juifs disparaissent. » "Free Palestine" signifie libérer les Palestiniens de l'occupation israélienne qui leur vole leurs droits fondamentaux depuis 75 ans. "Free Palestine" signifie cesser la mise en cage de 2,3 millions de Palestiniens se trouvent dans la plus grande prison en plein air du monde, dont la moitié sont des enfants. "Free Palestine" signifie mettre fin à l'apartheid imposé par le gouvernement israélien. "Free Palestine" signifie donner aux Palestiniens le contrôle des infrastructures sur leur terre », a posté Eric Cantona, qui ne manquera pas de faire réagir, alors que le conflit est encore loin d'être réglé et qu'Israël préparerait une offensive au sol dans la Bande de Gaza.