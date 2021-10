Cristiano Ronaldo vise un record complètement fou !

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

De retour à Manchester United cette saison, Cristiano Ronaldo ne compte pas alléger son calendrier. L’attaquant portugais souhaite disputer tous les matchs et n’a pas l’intention de faire une croix sur sa carrière internationale. Au contraire, CR7 voit très loin avec sa sélection.

Ménagé par Ole Gunnar Solskjaer en début de saison, Cristiano Ronaldo n’a pas du tout apprécié. L’attaquant de Manchester United, malgré ses 36 ans, ne ressent pas le besoin de souffler entre les matchs qui s’enchaînent tous les trois-quatre jours. Preuve que le Portugais se sent en pleine forme grâce à son hygiène de vie irréprochable. Du coup, le Mancunien peut se permettre de se fixer des objectifs à très long terme, y compris en sélection. L’édition 2022 au Qatar sera sa cinquième Coupe du monde, soit un record qu’il partagera sûrement avec Lionel Messi, l’Allemand Lothar Matthaus ainsi que les Mexicains Rafael Marquez et Antonio Carbajal.

Objectif 2026 à l’âge de 41 ans !

Sauf que Cristiano Ronaldo ne compte pas s’arrêter là. D’après le tabloïd The Sun, l’international portugais envisage également de disputer le Mondial 2026 organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Il deviendrait ainsi le premier joueur de l’histoire à disputer six Coupes du monde ! Reste à savoir si le quintuple Ballon d’Or en sera capable, lui qui sera âgé de 41 ans au moment de cette compétition ciblée. En tout cas, Cristiano Ronaldo a clairement fait comprendre que son parcours avec le Portugal était loin d’être terminé.

« Pourquoi je ne prends pas ma retraite internationale ? Parce que je pense que ce n'est pas encore mon heure, a récemment répondu CR7 à Sky Sports. Il ne s'agit pas de ce que les gens veulent, il s'agit de ce que moi je veux. C'est quand je sentirai que je ne suis pas capable de courir, de dribbler, de tirer, toutes ces facultés... Mais en attendant, j'ai toujours ce truc. Donc je veux continuer car je suis toujours motivé. Motivé pour jouer, à rendre les gens et ma famille heureux. De même que les fans et moi-même. Je veux hisser le niveau encore plus haut. » Cristiano Ronaldo a pourtant déjà marqué l’histoire en devenant le meilleur buteur toutes sélections confondues (115 buts).