Israël-Palestine ‍: Benzema déclenche des réactions violentes

Dans : Arabie Saoudite.

Par Claude Dautel

Karim Benzema a réagi dimanche aux graves événements qui se déroulent depuis plus d'une semaine en Israël et dans la bande de Gaza. En retour, le Ballon d'Or 2022 se fait évidemment secouer.

Dimanche soir, dans un message vu par 34 millions de personnes sur X (anciennement Twitter), Karim Benzema a apporté son soutien et ses prières aux « habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. » Une prise de parole qui a évidemment déclenché les hourras de ceux qui sont du même avis que le joueur français, mais a également heurté ceux qui voient là un soutien à sens unique, Karim Benzema semblant avoir oublié les victimes israéliennes et même françaises de cette guerre déclenchée il y a neuf jours. Et comme souvent, l’apparition de l’attaquant du club saoudien d’Al-Ittihad provoque un flot de réactions, dont certaines sont très virulentes dans un climat forcément très tendu.

Benzema fait des vagues

« Pas un mot sur Lola. Pas un mot sur Samuel Paty. Pas un mot sur les bébés décapités Pas un mot sur Dominique Bernard Un message de soutien au Hamas...Le « Français » Karim Benzema », balance ainsi Jean Messiha, économiste et figure de l’extrême droite. « Sincèrement qu’est-ce qu’on en a à foutre de Benzema et de son avis? C’est un drame total du cote israélien et du cote de Gaza sans aucune solution possible et vous parlez de Benzema ? », s’offusque Mathias Wargon, du haut de ses 60k followers. Rédactrice en chef du Point, Géraldine Woessner s'offusque aussi de l'indignation élection de Karim Benzema : « Pour les Juifs massacrés par le Hamas le 7 octobre, Benzema n’a pas eu un mot. Rien. Pas. un. mot. »

Directrice de la rédaction du magazine Causeur, Elizabeth Levy est également remontée contre le Ballon d'Or 2022 pour la même raison : « Benzema prie pour les habitants de Gaza. Il a raison, nous pensons tous à eux le cœur serré. Mais comment expliquer qu'il n'ait pas eu un mot de compassion, pas une seconde de recueillement, pour les 1400 Israéliens victimes d'une sanglante ordalie antijuive ? Je n'ose croire que la réponse soit dans la question. » Ancien député socialiste de l'Essonne, Julien Dray est lui également très agacé de voir que le joueur formé à Lyon n'ait aucun mot pour les autres victimes de cette guerre : « Dites moi Karim Benzema il est où votre tweet de la semaine dernière condamnant la barbarie du hamas … les enfants brûlés vifs les innocents assasinés quand ils sont juifs ça ne compte pas …. ». Mais la réaction la plus violente est venue d'un footballeur à la retraite, Dudo Aouté qui a insulté l'attaquant tricolore. « Tu es un gros fils de pute ! », a lancé, dans plusieurs langues, l'ancien gardien de but de l'équipe d'Israël, lequel a notamment évolué en Espagne.