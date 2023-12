Israël lâché par Puma, le divorce pose question

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe d'Israël de football connait de logiques difficultés depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas. L'état hébreux peut néanmoins toujours se qualifier pour l'Euro 2024.

Israël peut encore croire en ses chances de participer à l'Euro 2024 en Allemagne l'été prochain. Pour cela, il faudra se sortir des barrages et gagner face à l'Islande dans un premier temps. Pas chose aisée, sachant que les conditions de préparation des Israéliens sont fortement impactées après l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier et les bombardements qui en ont découlé dans une guerre sans relâche. Avant les prochains rendez-vous importants qui attendent Israël, une mauvaise nouvelle vient aussi de tomber car Puma a annoncé mettre fin à son parrainage de l'équipe nationale de football d'Israël à partir l'année prochaine. La marque allemande précise cependant que cette décision a été prise avant l'attaque meurtrière du Hamas.

Puma dit au revoir à Israël

Ces dernières heures, le porte-parole de Puma a indiqué dans un communiqué cité par RFI : « Alors que deux nouvelles équipes nationales signées (...) seront annoncées plus tard cette année et en 2024, les contrats de certaines fédérations telles que la Serbie et Israël expireront en 2024 ». Puma veut avant tout revoir ses stratégies de partenariat avec certaines équipes, qui n'ont pas les résultats sportifs espérés. Israël ne s'est d'ailleurs pas qualifié pour la Coupe du monde depuis 1970 au Mexique. Aussi, l'entreprise allemande fait partie des entités menacées par BDS (« Boycott, Désinvestissement et Sanctions »), qui veut un boycott dur économique, culturel ou scientifique d'Israël. Le but ? Faire pression pour fin de l'occupation et de la colonisation des Territoires palestiniens. Toujours est-il que la fédération israélienne va désormais devoir se trouver un nouveau parrain pour s'afficher sur les maillots de son équipe nationale.