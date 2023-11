Kosovo-Israël avec du public, l’UEFA n'a peur de personne

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Pour la première fois depuis le début de la guerre, la sélection israélienne va disputer un match à l’extérieur. D'abord reportée par l'UEFA, la rencontre face au Kosovo se jouera dimanche dans un stade ouvert au public, et avec une sécurité particulièrement renforcée.

Toujours en course pour une qualification à l’Euro 2024, l'Israël va reprendre les éliminatoires pendant la trêve à venir. La sélection israélienne, dont les autorités avaient interdit tout déplacement après les massacres du 7 octobre, a finalement été autorisée à se rendre au Kosovo. La rencontre, dans un premier temps reportée par l’UEFA, se jouera dimanche à Pristina dans des conditions évidemment particulières. Pour le premier match à l’extérieur de l’Israël depuis le début de la guerre, les autorités du Kosovo ont prévu de renforcer les mesures de sécurité.

L'UEFA a changé d'avis

L’instance dirigée par Aleksander Ceferin pensait d’abord à organiser le match à huis clos. Mais après une réunion, la Fédération kosovare (FFK) et son président Agim Ademi ont ouvert les portes du stade Fadil-Vokrri au public. Les bonnes relations diplomatiques entre le Kosovo et l’Israël ont sous doute pesé. Un total de 14 000 billets ont donc été mis en vente. On ignore si toutes les places ont été distribuées. En tout cas, chaque spectateur sera facilement identifiable.

La liste du Kosovo 🇽🇰 qui joue son match en retard contre Israël dès dimanche.



Rashani de Clermont 😜#CF63 est bien dedans et donc n’est pas disponible pour la J12 alors que Zhegrova de Lille #LOSC n’y est pas et sera donc disponible en #Ligue1 pic.twitter.com/qDdrM31vJh — MPGLaurent (@MPGLaurent) November 10, 2023

Il sera effectivement obligatoire de présenter une pièce d’identité au moment d’entrer dans l’enceinte, ont annoncé les autorités du Kosovo, alertées par un contexte dangereux. Des manifestations pour soutenir les Palestiniens de Gaza ont eu lieu à Pristina ces dernières semaines. Plus inquiétant encore, des messages ont été aperçus sur les réseaux sociaux où certains demandaient l’annulation du match pour dénoncer les attaques israéliennes. Dans le même temps, des habitants de la capitale du Kosovo, pays dont la population est essentiellement de confession musulmane, ont également rendu hommage aux victimes israéliennes.